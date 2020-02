Empfehlung - Autofahrerin landet in Lingen auf dem Acker

Lingen Im Ortsteil Altenlingen ist am späten Donnerstagnachmittag eine 19-jährige Autofahrerin aus Lohne bei einem Verkehrsunfall auf der Dalumer Straße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau gegen 17.20 Uhr mit ihrem VW-Polo in Richtung Wachendorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache ist ihr Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, streifte einen Baum, flog über den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Acker stehen. Die 19-Jährige kam verletzt im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/autofahrerin-landet-in-lingen-auf-dem-acker-345995.html