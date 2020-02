Empfehlung - Autofahrer nach Unfall in Bawinkel schwer verletzt

Bawinkel Auf der Bundesstraße 213 zwischen Lingen und Haselünne ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann mit seinem Audi in Richtung Haselünne unterwegs. Offenbar übersah er dabei das Auto vor ihm, das nach links abbiegen wollte. Der Audifahrer geriet ins Schleudern, touchierte einen vorausfahrenden Lastwagen und landete in den Seitenraum. Hier überfuhr er mehrere Obstbäume und blieb auf einem Erdwall auf dem Fahrzeugdach liegen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/autofahrer-nach-unfall-in-bawinkel-schwer-verletzt-344657.html