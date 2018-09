Autofahrer mit 4,05 Promille aus dem Verkehr gezogen

Völlig betrunken und ohne Führerschein ist ein 51-jähriger Mann am Steuer seines Autos erwischt worden. Der Mann war am Montag in Salzbergen unterwegs, als ihn die Polizei anhielt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,05 Promille.