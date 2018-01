Empfehlung - Autocross-Brüder aus Twist: Im 180-PS-Käfer über den Acker

Twist . 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Wester-Brüder. In der Meisterschaftswertung wurden sie in der Klasse 5 der Supertourenwagen ohne Hubraumbegrenzung Vizemeister. „Wir sind sehr glücklich, wie gut alles gelaufen ist“, sagt der 31-jährige Christoph Wester. „Wir haben uns mit unserem 180-PS-Käfer gegen Autos durchgesetzt, die teilweise mehr als 1500 PS haben. Das ist schon cool.“ Jetzt im Winter, wenn keine Rennen ausgetragen werden, schraubt, tüftelt und verbessert das Geschwister-Duo in der Werkstatt seinen Crossboliden, an dem es, wie sie sagen, immer etwas zu tun gibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/autocross-brueder-aus-twist-im-180-ps-kaefer-ueber-den-acker-222218.html