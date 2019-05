Autobahndreieck A31 / A28 bis Juli teilweise gesperrt

Leer/ Emden Im Autobahnkreuz Leer (A28/A31) gilt wegen Bauarbeiten ab sofort bis Anfang Juli eine geänderte Verkehrsführung. Aus Richtung Emden kommend ist das Autobahndreieck in Richtung Oberhausen gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Oberhausen oder ins Emsland unterwegs sind, sollten an der Anschlussstelle Neermoor abfahren und gelangen über die Umleitung 17 zur Anschlussstelle Leer-Nord. Von dort geht es weiter auf der A31 in Richtung Emsland. Autofahrer, die aus Richtung Oldenburg in Richtung Oberhausen (und umgekehrt) fahren möchten, werden auf jeweils einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet.