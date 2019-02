Empfehlung - Auto übersehen: Drei Verletzte bei Unfall in Spelle

Spelle Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Schapener Straße sind drei Menschen leicht verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen, ist unter den Verletzten auch ein zehnjähriger Junge. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 17.25 Uhr ein Mann mit seinem VW Polo, der in Richtung Ortsausgang fuhr, nach links auf ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah er den VW Touran einer Frau, die offenbar nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß. Die alle aus Spelle stammenden Unfallopfer kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen ist Totalschaden entstanden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auto-uebersehen-drei-verletzte-bei-unfall-in-spelle-282396.html