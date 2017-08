Empfehlung - Auto kracht gegen Gaststätte

gn Emsbüren. Ein 46-jähriger Niederländer aus Enschede verursachte am Sonntagabend mit seinem Peugeot in der Lange Straße in Emsbüren einen Verkehrsunfall. Er kam aus bislang noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Zaun, ein Werbeschild und kam letztendlich vor der Hausfassade einer Gaststätte zum Stehen. Der Niederländer wurde durch den Unfall verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Hinweise sprechen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und er wird sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auto-kracht-gegen-gaststaette-205413.html