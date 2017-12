Empfehlung - Auto gerät in der Silvesternacht in Brand

Lingen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Silvesternacht gegen 1.33 Uhr in einem Carport an der Diepenbrockstraße in Lingen ein Feuer aus. Der Brand breitete sich auf den Motorraum eines dort abgestellten Cabrios aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auto-geraet-in-der-silvesternacht-in-brand-220189.html