Empfehlung - Ausstellung: Das hat sich in Clemenswerth seit 1968 getan

Sögel Mit dem Kaufpreis, der heute nominal für ein Einfamilienhaus üblich wäre, ist der damalige Landkreis Aschendorf-Hümmling 1968 in den Besitz des Jagdschlosses Clemenswerth gekommen. Es flossen 550.000 Deutsche Mark (DM) an den Eigentümer: das Adelsgeschlecht Haus Arenberg. Von da an in öffentlicher Hand waren acht leere Schlossgebäude und 6,5 Hektar Gelände. Mit einem Zuschuss von 125.000 DM stieg das Land Niedersachsen ein. Das entsprach damals dem gesamten Jahresetat des Landes für Denkmalpflege, wie Andrea Kaltofen, Leiterin des Fachbereichs Kultur im Landkreis Emsland, berichtet. Die Städte und Gemeinden brachten 350.000 DM auf – Geld, das letztlich für den Ausbau weiterer Wirtschaftswege fehlte. Auch mehrere Spender beteiligten sich. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ausstellung-das-hat-sich-in-clemenswerth-seit-1968-getan-244715.html