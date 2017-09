Ausgerissenes Pferd galoppiert durch Salzbergen

gn Salzbergen. Ein ausgebüxtes Pferd hat am frühen Montagmorgen Beamte der Polizei Spelle in Atem gehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Tier galoppierte durch Salzbergen und gefährdete dabei unter anderem den Straßenverkehr.

An der Bahnhofstraße kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Augenscheinlich hat sich das Pferd dabei keine größeren Verletzungen zugezogen. Am Auto entstand Sachschaden.

Die Polizeistreife sicherte die Ausflugsstrecke des Tieres in der Folge mit Blaulicht ab und verhinderte dadurch weitere Zusammenstöße. Der Eigentümer konnte das Pferd kurze Zeit später einfangen.