Ausbildungsflyer der Gemeinde Salzbergen erhältlich

Salzbergen Ab sofort ist der Ausbildungsflyer 2021 der Gemeinde Salzbergen kostenlos im Rathaus sowie in Plum‘s Laden, Emsstraße 1, erhältlich. Außerdem wird dieser in der Oberschule Salzbergen sowie am Gymnasium Dionysianum in Rheine verteilt. Mit Hilfe einer kompakten Übersicht sämtlicher für das Startjahr 2021 zur Verfügung stehender Ausbildungsmöglichkeiten in Salzbergener Unternehmen gibt die Gemeindeverwaltung Schulabgängern eine optimale Grundlage, den gewünschten Berufseinstieg zu finden. Einige der aufgeführten Unternehmen suchen sogar noch Auszubildende für das aktuelle Jahr. Aber auch Angebote für Abschlussarbeiten (Bachelor-/Masterarbeiten) sowie Praktika sind in dem Ausbildungsflyer aufgeführt.

Ziel dieser jährlich wiederkehrenden Aktion ist das Erstellen einer Grundlage, die Schulabgängern und auch Arbeitssuchenden neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt eröffnen soll. Weiterhin wird ein zielgerichteter Bewerbungsprozess angestrebt, so dass auch die Unternehmen im Bewerbungsprozess entlastet werden.

Bürgermeister Andreas Kaiser dankte den Unternehmen für ihre Unterstützung und wünscht den Schulabgängern viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz und den Betrieben kompetente und motivierte Bewerber und Bewerberinnen.

Weitere Ausbildungsplatzmöglichkeiten sind auf den Internetseiten der Arbeitsagenturen zu finden.