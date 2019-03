Ausbau-Endspurt bei der Meyer Werft in Papenburg

Nach dem Ausdockmanöver vor mehreren Hundert Schaulustigen am Montagabend auf der Meyer Werft in Papenburg liegt das Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ für den Innenausbau und Erprobungen im Werfthafen. Der Ausbau-Endspurt unter freiem Himmel läuft.