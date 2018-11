Ausbau der E 233 in der Region geht nur langsam voran

Bei Großprojekten wie Stuttgart 21 oder dem Flughafen in Berlin hat sich Deutschland nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Doch auch in der Region geht es nur sehr zäh voran, wenn man an den Ausbau der E 233 oder auch den des Dortmund-Ems-Kanals denkt.