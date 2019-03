Empfehlung - Aus Thuine gibt es keine Hostien mehr

Thuine Schwester Frederike stellt eine Plastikwanne auf den Tisch. Darin liegen, ordentlich nebeneinander aufgestellt, dünne Teigplatten, die sie vor ein paar Tagen zum letzten Mal aus dem Backautomaten geholt hat. Der Geruch davon hängt noch immer ein wenig in der Luft. Sorgfältig stapelt sie die Platten in einem Rahmen übereinander und stanzt sie mit einem Hohlbohrer Reihe für Reihe von Hand aus. Die fertigen Hostien fallen von dort in einen roten Wäschekorb. „Die muss ich jetzt noch sortieren“, sagt die 70-Jährige. Denn unebene, rissige oder gar zerbrochene Oblaten kommen bei ihr nicht in die Tüten. „Die sollen doch gut aussehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/aus-thuine-gibt-es-keine-hostien-mehr-287164.html