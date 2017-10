Empfehlung - Aufzug im Bahnhof Lingen bald repariert

Lingen. Nicht nur der Bahnhof in Bad Bentheim hat Probleme mit dem Aufzug, auch der Bahnhof in Lingen kennt Schwierigkeiten mit dem Beförderungsgerät. Der Aufzug am Bahnsteig 2 des Bahnhofs war Mitte August beim Sturmtief „Sebastian“ vom Starkregenwasser überflutet worden. Dabei wurde die gesamte Technik und Elektronik des Fahrstuhls beschädigt, sodass sie erneuert werden muss. Die Lieferung der Teile und der Einbau sollen jetzt Anfang November erfolgen. In den sozialen Medien war Unmut wegen des derzeitigen Ausfalls des Fahrstuhls geäußert worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/aufzug-im-bahnhof-lingen-bald-repariert-211663.html