Auffahrunfall in Lingen fordert zwei Verletzte

Lingen Am Dienstagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 im Lingener Ortsteil Brögbern wurde eine 33-jährige Taxi-Fahrerin aus Haselünne schwer und eine weitere Frau leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr an der neuen Ampelanlage am Netto-Markt. Nach Angaben der Polizei war eine 64-jährige Frau aus Lingen mit ihrem Ford Kuga auf das an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage wartende Taxi aufgefahren. Dabei erlitt dessen Fahrerin die Verletzungen und kam im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus. Die Frau im Ford trug leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand erhebliche Sachschaden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auffahrunfall-in-lingen-fordert-zwei-verletzte-248984.html