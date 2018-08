Empfehlung - Auf der Suche nach den letzten Grafschafter Spuren in Adorf

Adorf Einen Sturm der Entrüstung lösten in den 1970er-Jahren die Pläne der Landesregierung aus, die bis dahin selbstständige Gemeinde Adorf der Gemeinde Twist zuzuschlagen – und sie somit aus der Grafschaft auszugliedern. Verschiedene Pläne wurden damals im Ort diskutiert, wie dies verhindert werden könne. Im Raum stand die Idee, eine Samtgemeinde Hoogstede-Osterwald oder Georgsdorf-Wietmarschen zu bilden. Beides schlug fehl. Daraufhin setzten sich die Politiker aus Adorf dafür ein, wenigstens nicht Teil einer Einheitsgemeinde Twist zu werden, sondern eine Samtgemeinde zu bilden. Da ein Zusammenschluss nicht zu verhindern sei, sollte Adorf so „ein Minimum an Eigenständigkeit erhalten“ werden, heißt es in einem Bericht der Grafschafter Nachrichten vom 5. Februar 1972. Auch das schlug fehl.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auf-der-suche-nach-den-letzten-grafschafter-spuren-in-adorf-246083.html