Empfehlung - Auf dem Hünenweg die Landschaft im Hasetal erwandern

Haselünne Die Route ist beidseitig mit 114 Pfeilen und 1000 Markierungszeichen wie Wegelogos und Farbmarkierungen an Bäumen ausgezeichnet. Darüber hinaus laden Schutzhütten, Sitzbänke und Rastplätze die Wanderer zum Verweilen ein. Der Weg umfasst 150 Kilometer und kann in beiden Richtungen erwandert werden. Die Route deckt sich in weiten Teilen mit dem traditionellen Friesenweg, der 2008 in Hünenweg umbenannt wurde. Wegen seines Abwechslungsreichtums und der Steigungsarmut eignet sich diese Route bei mittlerer Kondition und für Familien ganz besonders.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auf-dem-huenenweg-die-landschaft-im-hasetal-erwandern-292074.html