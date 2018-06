Auch in Lingen: Fahrstuhl am Bahnhof ist defekt

Lingen Nicht nur der Aufzug am Bahnhof Bad Bentheim, sondern auch der Fahrstuhl im Lingener Bahnhof gilt als Problemkind. Ab September vergangenen Jahres funktionierte er in Lingen über Monate nicht, immer wieder verzögerte sich die Reparatur. Zuletzt war Ruhe eingekehrt, doch nur bis Mitte dieser Woche. Denn jetzt ist der Fahrstuhl wieder kaputt.

Laut Nina Kleene, Pressesprecherin der Stadt Lingen, hat sich Oberbürgermeister Dieter Krone bereits am Donnerstag mit der Deutschen Bahn, genauer gesagt mit dem Leiter Bahnhofmanagement der DB Station & Service, in Verbindung gesetzt. Derzeit geht die Deutsche Bahn davon aus, dass es zu einem Wasserschaden an dem Fahrstuhl gekommen ist, nachdem am Dienstag ein schweres Unwetter über Lingen wütete.

Techniker seien bereits am Donnerstag vor Ort gewesen, um zum einen eine Bestandsaufnahme zu machen, und um zum anderen das Wasser aus der Schachtgrube zu pumpen. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist derzeit unklar.