Auch am Lingener Bahnhof stockt's weiter bei den Aufzügen

Lingen. Davon können die Passagiere am Bahnhof in Bad Bentheim ein Liedchen singen: Sie schleppen Koffer über Treppen zum Bahnsteig, weil die Fertigstellung der Aufzugsanlage sich seit Monaten hinzieht. In Lingen sieht das ähnlich aus. Auch hier wird der Schwarze Peter hin und her geschoben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/auch-am-lingener-bahnhof-stockts-weiter-bei-den-aufzuegen-218584.html