Atomkraftgegner veranstalten Mahnwache in Lingen

Nach dem Brand in der Atomfabrik in Lingen laden mehrere Aktionsbündnisse zu einer Mahnwache in Lingen ein. Am Donnerstag, 13. Dezember, um 16 Uhr wollen sie auf dem Vorplatz des Bahnhofs unter anderem eine Aufklärung des Vorfalls fordern.