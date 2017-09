Empfehlung - Atomkraftgegner demonstrieren friedlich in Lingen

hlw Lingen. Der Demonstrationszug führte vom Bahnhof über die Marienstraße, die Lookenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Straße „Am Gasthausdamm“ sowie die Mühlentor- und die Große Straße zum Marktplatz. Für die Hauptveranstaltung stimmte auf der Bühne zunächst eine Reggae-Band auf die Demo ein, bevor die Atomkraftgegner heftige Kritik an der Produktion von Brennelementen in Lingen bei ANF äußerten. Von dort würden auch die „Pannenreaktoren“ Doel und Tihange in Belgien sowie die französischen AKW in Cattenom und Fessenheim beliefert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/atomkraftgegner-demonstrieren-friedlich-in-lingen-206905.html