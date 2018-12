Atomfabrik in Lingen: Doch Brand in nuklearem Bereich

Lingen In der Lingener Brennelementefabrik ANF ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie der NDR berichtet, hat eine Unternehmenssprecherin inzwischen eingeräumt, dass es auch im nuklearen Bereich der Fabrik gebrannt hat. Zunächst hatten ANF, Feuerwehr und Polizei mitgeteilt, dass der Brand in einem Labor ausgebrochen ist. Nun revidierte ANF diese Darstellung auf NDR-Nachfrage und erklärte, der Brand sei im nuklearen Bereich ausgebrochen. Wie die Sprecherin dem NDR gegenüber weiter erklärte, habe es aufgrund der verwendeten Fachsprache ein Missverständnis gegeben. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch immer unklar. Die Ermittlungen laufen.