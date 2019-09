Empfehlung - Artillerie-Granaten bei Bauarbeiten in Lingen gefunden

Lingen Nach Angaben der Stadt Lingen wurden bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet Pöttkerdiek in Schepsdorf am späten Dienstagnachmittag drei Artillerie-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Polizei sperrte das betroffene Grundstück umgehend ab, heißt es in der Mitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/artillerie-granaten-bei-bauarbeiten-in-lingen-gefunden-316758.html