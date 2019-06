Arbeiter steckt in Luftschacht auf Kreuzfahrtschiff fest

Noch einmal gut ausgegangen ist der Unfall auf dem Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“. Während ein Mitarbeiter am Samstagabend mit einigen Endmontagearbeiten in einem Lüftungsschacht auf dem neuen Ozeanriesen beschäftigt war, erlitt er einen Krampf.