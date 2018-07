Empfehlung - Arbeiten an Multifunktionsraum der Emslandarena beginnen

Lingen Der neue Aufenthaltsbereich in der Emslandarena in Lingen weist eine Länge von 70 Metern auf, der verglaste Bereich zum Innenraum hin umfasst 52 Meter. Er wird Platz für bis zu 400 Menschen bieten. 200 bis 250 sind es, wenn diese an Tischen Platz nehmen. Mobile Trennwände erlauben eine vielseitige Nutzung. Konzerte in der Arena können von dort aus nicht verfolgt werden. Dazu dienen die Plätze in der Halle. Die Baumaßnahme kostet insgesamt 1,8 Millionen Euro, die sich Stadt und Landkreis teilen.(...)