Empfehlung - Angler fängt Veggie-Piranha im Küstenkanal bei Dörpen

Dörpen. Als Holger Schulte aus Dörpen am vergangenen Donnerstagabend zum Fischen an den Küstenkanal fuhr, wusste er noch nicht, dass es ein besonderer Abend für ihn werden würde, den er so schnell nicht vergessen wird. Als Angelrevier hatte er sich den Jachthafen in Lehe ausgesucht. Dort hatte er in der Vergangenheit schon öfters einen guten Fang gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/angler-faengt-veggie-piranha-im-kuestenkanal-bei-doerpen-201600.html