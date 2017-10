Empfehlung - Angler fängt Riesenwels in der Ems

gn Heede/Dörpen. Der Dörpener Markus Kramer hat in Heede nahe der Schleuse Bollingerfähr einen 2,11 Meter langen Wels gefangen. „Für die Ems ist das ein sehr großer Fisch“, sagt er. Vereinsintern ist das ein Rekordfang. Am vergangenen Sonntag gegen 5.30 Uhr dann startete der Kampf zwischen Kramer und dem Wels. „Der hat mich ganz schön über die Ems gezogen“, sagt Kramer, der das 2,11 Meter lange Tier als „sehr starken Fisch“ beschreibt. Ausgestattet mit entsprechendem Welsgeschirr, hat der 44-Jährige den Fisch vom Boot aus gedrillt, also müde gemacht, wie er erklärt. „Den kann man nicht auf Schlag aus dem Wasser kriegen.“ Nach einer Viertelstunde war der Kampf beendet. Kramer schätzt das Gewicht des Tieres auf rund 60 Kilogramm. Der Weltrekord liege bei einer Länge von 2,76 Metern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/angler-faengt-riesenwels-in-der-ems-210114.html