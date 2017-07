Angela Merkel kommt im September nach Lingen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 13. September in Lingen zu Besuch sein. „Das ist eine große Sache für unsere Region. Die Kanzlerin hält große Stücke auf das Emsland und die Grafschaft Bentheim. Wenn wir uns in Berlin unterhalten, erkundigt sie sich häufig nach der Entwicklung vor Ort“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann.

In den vergangenen Jahren fanden viele Gespräche über einen möglichen Besuch statt. Nun steht fest: Merkel wird am 13. September um 17 Uhr einen Auftritt in Lingen haben. „Aktuell laufen die Planungen an. Vermutlich wird es eine Großveranstaltung auf dem Lingener Marktplatz geben,“ sagt Stegemann.

Die Grafschaft und das Emsland erfreuen sich bei Spitzenpolitikern großer Beliebtheit. So bezeichnete Bundespräsident Joachim Gauck das Emsland bei seinem Besuch 2016 als „schönes Stück Deutschland“. Daniela Schadt war in Ihrer Zeit als „First Lady“ gleich zweimal in der Region. Die Kanzlerin war zuletzt 2010 in Lingen und sprach dort mit der Belegschaft des Kernkraftwerkes Emsland.