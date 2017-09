Empfehlung - Angela Merkel in Lingen: Wahlkampf vor 4500 Zuhörern

Lingen. Der Sturm hatte sich gelegt, die Regenwolken hatten sich verzogen, und auch die rund 4500 Zuhörer auf dem Lingener Marktplatz waren Angela Merkel überwiegend wohlgesonnen: Nachdem sie in Ostdeutschland zuletzt kräftigen Gegenwind zu spüren bekommen hatte, konnte die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende am späten Mittwochnachmittag in der Grafschafter Nachbarstadt einen ruhigen und routinierten Wahlkampfauftritt absolvieren. Merkel präsentierte sich locker und entspannt, fand Zeit für einige persönliche Worte und Scherze. In ihrer rund 35-minütigen Rede streifte sie viele aktuelle Themen, vermied jedoch weitgehend Angriffe auf politische Gegner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/angela-merkel-in-lingen-wahlkampf-vor-4500-zuhoerern-207379.html