ANF in Lingen baut Brennelemente vor allem für den Export

Lingen In der Brennelementefabrik ANF in Lingen, die in Nachbarschaft des Kernkraftwerks Emsland liegt, hat es am Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei in einem Laborbereich „abseits der nuklearen Fertigung“ ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Im Bereich der Fertigungshalle der Brennelementefabrik ANF kam es demnach zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Doch was sind eigentlich die Aufgaben von ANF? Fragen und Antworten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/anf-in-lingen-baut-brennelemente-vor-allem-fuer-den-export-270657.html