Empfehlung - Anastacia begeistert Publikum in Lingen

Lingen Vielfarbig aufblitzende Spots, krachende Dance-Beats, über die Bühne wirbelnde Tänzerinnen, eine hart rockende Gitarre – unter lautem Jubel des Publikums betritt die US-Popkünstlerin Anastacia die Bühne der EmslandArena und stimmt mit „Left Outside Alone“ sogleich einen ihrer bekanntesten Hits an. Vom ersten Moment an verwandelt sich das Sitzkonzert zu einer Stehparty. Die Zuhörer singen mit. Im Parkett und auf den Rängen wird getanzt. Die Hände des Publikums recken sich in die Höhe, hundertfach und ausdauernd klicken die Smartphones.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/anastacia-begeistert-publikum-in-lingen-266922.html