Empfehlung - Altstadtfest lockt ab Freitag nach Lingen

Lingen Rockklassiker und Oldies, Tanz- und Party-Musik, House- und Elektro oder Indie-Rock – das musikalische Spektrum, das auf dem Altstadtfest in Lingen geboten wird, ist so vielfältig wie die unterschiedlichen Locations, heißt es seitens Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT), die hinter der Veranstaltung stecken. Neben dem Marktplatz und dem Pferdemarkt gibt es beispielsweise auch auf dem Hof des Amtsgerichts oder dem Vorplatz vom neuen Rathaus Bühnen. „Die ganze Innenstadt mit ihren großen Einkaufsstraßen wie auch den kleinen Altstadtgassen wird zur Festmeile, die Besucher können so stundenlang über das Altstadtfest flanieren“, verspricht LWT-Geschäftsführerin Gesche Hagemeier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/altstadtfest-lockt-ab-freitag-nach-lingen-249899.html