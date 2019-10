Empfehlung - Alte Handys: Weltladen hat gute Gründe für Sammelbox

Lingen Wie das funktioniert, erläuterte Barbara Ecke, Mitarbeiterin im Weltladen, in einem Gespräch mit der Redaktion. Seit gut vier Wochen steht die Sammelbox im Schaufenster des Weltladens an der Große Straße. Bürger können dort ihre alten Mobiltelefone, die bislang in Schubladen zu Hause lagen, abgeben. Experten schätzen, dass es, auf ganz Deutschland bezogen, über 124 Millionen Geräte sind. „Wir arbeiten bei der Handy-Sammelaktion mit dem Hilfswerk Missio zusammen", erläuterte Barbara Ecke. Dabei geht es zum einen um das Recyclen der wertvollen Rohstoffe, die sich in den Geräten befinden, zum anderen um Familien im Kongo.