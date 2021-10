Mühsam einen Weg durch die Pressemeute bahnen wollen sich Willi (Hape Kerkeling, rechts) und Prinzessin Diana (Katharina Schubert, Vierte von rechts) vor dem Haus an der Wichernstraße in Papenburg. Die Szene ist Teil der Komödie „Willi und die Windzors“, die vor 25 Jahren in der Fehnstadt gedreht wurde. Repro: Schade