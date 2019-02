Empfehlung - AKU Schüttorf ruft zur Mahnwache bei ANF in Lingen auf

Schüttorf/Lingen Der Arbeitskreis Umwelt Schüttorf (AKU) ruft für den heutigen Dienstag, 5. Februar, 18 Uhr, zur Mahnwache auf an der Brennelementefabrik ANF in Lingen. Damit möchte der Arbeitskreis gegen die Wiederinbetriebnahme der Fabrik nach dem Brand im vergangenen Dezember demonstrieren. „Wiederholt gab es in der Lingener Brennelementefabrik Störfälle, bisher ca. 150. Am 6. Dezember 2018 hat sich mit einem Brand dort der wohl bisher schwerste Störfall ereignet. Es ist zu befürchten, dass der Betrieb, mit weiter zunehmendem Alter der Anlage, noch unsicherer wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/aku-schuettorf-ruft-zur-mahnwache-bei-anf-in-lingen-auf-280006.html