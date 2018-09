Empfehlung - Akademieabend über Künstliche Intelligenz und Wertesystem

Lingen Der Journalist Michael Brendel, der als Studienleiter in der Katholisch-Sozialen Akademie tätig ist, zeichnete vor rund 40 Gästen die Geschichte der künstlichen Intelligenz (KI) nach und skizzierte aktuelle und mögliche künftige Einsatzfelder der Technologie. Noch stehe die Entwicklung am Anfang, sagte Brendel, aber in den vergangenen Jahren habe es viele Fortschritte gegeben. Wir Menschen sollten die Zeit nutzen, uns Gedanken zu machen, was wir eigentlich von der KI erwarten, „bevor sie uns irgendwann vor vollendete Tatsachen stellt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/akademieabend-ueber-kuenstliche-intelligenz-und-wertesystem-250644.html