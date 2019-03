Aggressive Schafe gehen in Aschendorf auf Passanten los

Aschendorf Am Mittwochmorgen haben zwei entlaufene Schafe auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses an der Glatzer Straße in Aschendorf mehrere Passanten angegriffen. „Eine 43-jährige Frau aus Papenburg wurde dabei gegen 7.20 Uhr leicht am Oberschenkel verletzt“, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Die aggressiven Tiere waren nach Zeugenangaben bereits mehrfach ausgebrochen und dann jeweils auf unterschiedliche Personen losgegangen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Eigentümer der Tiere aufgenommen.