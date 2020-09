Der neue AfD-Landesvorsitzende Jens Kestner hat sich gegen seine Vorgängerin Dana Guth beim Landesparteitag in Braunschweig in einer Kampfabstimmung durchgesetzt. Die AfD-Führung in der Grafschaft und im Emsland äußert sich dazu verhalten kritisch.Foto: Swen Pförtner/dpa