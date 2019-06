Achtung: Polizei warnt vor falschen Beamten in Salzbergen

Sie tun stets so, als seien sie im Namen und Auftrag der Polizei unterwegs, haben es in Wahrheit jedoch nur auf persönliche Daten und Vermögen abgesehen: betrügerische Anrufer. Vor einem neuen Fall warnt nun die Polizei in Salzbergen.