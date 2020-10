Als pfiffiger Flaggenexperte hat der achtjährige Johann Diepenbrock aus Lingen an diesem Samstag seinen großen Fernsehauftritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. An die Aufzeichnung der Sendung in Berlin erinnert ihn ein Foto mit Moderator Kai Pflaume. Foto: Anne Bremenkamp