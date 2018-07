Empfehlung - Acht Verletzte bei schwerem Autounfall in Lingen

Lingen Ein 18-Jähriger war am Samstag um 18.25 Uhr mit seinem Opel auf der Alt Mundersumer Straße in Richtung Schnittkamp in Lingen unterwegs. Als er die Kreuzung an der Osnabrücker Straße befuhr, übersah er einen von rechts aus Messingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Nissan, berichtet die Polizei. Es kam zur Kollision.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/acht-verletzte-bei-schwerem-autounfall-in-lingen-243096.html