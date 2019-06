Empfehlung - Abitur am Franziskusgymnasium: Vertraut auf eure Fähigkeiten

Lingen Die Feier in der Halle IV in Lingen am vergangenen Freitag begann mit einem Gottesdienst, bei dem das Motiv des Weges aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wurde. Im Anschluss daran stand das Motto „TrAbi – ein Auslaufmodell“ im Vordergrund. Es nimmt Bezug auf das Ende der achtjährigen gymnasialen Schulzeit. Das G8 sei ein Beispiel für die schnelllebige Schulpolitik, so Schulleiter Heinz-Michael Klumparendt. „Dagegen seid ihr alles andere als ein Auslaufmodell, sondern gerade erst vom Band gelaufen mit der Perspektive auf mehr.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/abitur-am-franziskusgymnasium-vertraut-auf-eure-faehigkeiten-305241.html