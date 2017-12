Empfehlung - ABC-Zug im emsländischen Bawinkel aufgelöst

Bawinkel/Lingen. „Der ABC-Zug fährt seit Ende Oktober keine Einsätze mehr“, teilte Burgdorf im Kreishaus mit. Ebenso wie Hövelmann verwies auch Burgdorf darauf, dass die Anbindung eines ABC-Zuges an das DRK wie in Bawinkel einzigartig in Deutschland gewesen sei. „Diese Aufgabe wird üblicherweise von den Feuerwehren wahrgenommen“, sagte der Dezernent. Ein Bündel von Ursachen habe zur Abmeldung der Einheit geführt, meinte der Kreisrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/abc-zug-im-emslaendischen-bawinkel-aufgeloest-217901.html