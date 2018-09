ABBA-Show gastiert am 3. März 2019 in der Emslandarena

Auf ihrer internationalen Tournee gastiert die „ABBA-Tribute-Show“ in großer Besetzung am 3. März 2019 um 20 Uhr in der Lingener Emslandarena. Mehr als eine Million Besucher sind in den vergangenen Jahren zu diesen Konzerten gekommen.