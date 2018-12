Empfehlung - Ab 2019 gibt es wieder einen Messtrupp in Bawinkel

Lingen Bei Großbränden beziehungsweise Katastrophen kann der Landkreis Emsland ab 2019 auf eigene speziell in Messtechnik ausgebildete Feuerwehreinheiten zurückgreifen. Darauf hat die Kreisverwaltung auf Anfrage nach dem Brand bei der Brennelementefabrik ANF am 6. Dezember in Lingen verwiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ab-2019-gibt-es-wieder-einen-messtrupp-in-bawinkel-271447.html