A31 wieder frei: Laster mit 730.000 Fischstäbchen brennt

Lkw verunglückt auf A 31 und fängt Feuer Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Zwischen Wietmarschen und Lingen ist heute Mittag ein Lkw auf der A 31 verunglückt.

Lohne. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelschleppers hat am Montag gegen 12.30 Uhr bemerkt, dass die Reifen seines Anhängers qualmten. Der Lastwagen war mit 22 Tonnen Tiefkühlkost auf der Autobahn 31 kurz vor der Anschlussstelle Lohne in Fahrtrichtung Kreuz Schüttorf unterwegs.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig. Er hielt auf dem Standstreifen an, sah, dass die Reifen brannten und den Anhänger entflammten. Daraufhin koppelte der 50-Jährige sein Zugfahrzeug vom brennenden Auflieger ab. Der hintere Teil des mit 730.000 tiefgekühlten Fischstäbchen beladenen Anhängers ging in Flammen auf; das Feuer breitete sich auch auf die Böschung aus.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Lohne, Wietmarschen und Schwartenpohl konnten die weitere Ausbreitung der Flammen stoppen und den Brand schnell mit Wasser und Schaum löschen.

Der Einsatz war damit aber noch lange nicht vorbei. Bei der Entladung des Anhängers durch eine Spezialfirma, muss die Feuerwehr weiter löschen, da vermutlich Brandnester im Kern der Ladung vorhanden sind.

Eine andere Gefahrenquelle konnte rasch gebannt werden. Im vorderen Bereich des Anhängers befindet sich ein Dieseltank mit 1000 Liter Fassungsvermögen. Die Feuerwehr öffnete den Auflieger an der Seite, um ein Übergreifen der Flammen auf den Treibstoff zu verhindern.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 250.000 Euro. Die Brandursache steht nicht fest.

Die Polizei lobte, die anderen Fahrer auf der Autobahn, die eine „vorbildliche Rettungsgasse“ gebildet haben. Die A31 musste in Richtung Süden für die Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis spät in die Nacht. Erst gegen 00.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen Richtung Süden wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich in der Folge auf mehrere Kilometer. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet.

#A31 - Sperrung nach Lkw-Brand: Ein Fahrstreifen Richtung Ruhrgebiet nun frei! Schaden ca. 250.000 €. - Gute Fahrt & gute Nacht! ⭐️ /hue — Polizei Grf Bentheim (@Pol_Grafschaft) 4. September 2017

Der hintere Teil des Sattelaufliegers geriet in Brand. Foto: Christian Schock