A31: Auffahrt Twist für Erneuerungsarbeiten gesperrt

Twist Im Zuge der Grunderneuerung der A31 zwischen den Anschlussstellen Geeste und Twist wird ab Montag, 6. Juli, bis voraussichtlich 28. Juli, die Auffahrt der Anschlussstelle Twist in Fahrtrichtung Emden gesperrt. Umleitungen werden örtlich ausgeschildert. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück am Donnerstag mit und bittet betroffene Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mit der Sperrung einhergehende Beeinträchtigungen und Fahrzeitverluste sowie um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich.