A-31-Baustelle bei Lathen und Dörpen liegt im Zeitplan

Lathen/Dörpen Seit März wurde zunächst an der Autobahn 31 zwischen Lathen und Dörpen in Richtung Emden gearbeitet, seitdem fließt der gesamte Verkehr jeweils einspurig auf der Fahrspur in Richtung Süden/Oberhausen. Bereits Ende Juni konnten die eigentlichen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn abgeschlossen werden, seitdem werden die Schutzeinrichtungen, also vornehmlich die Leitplanken, aufgebaut und die Absperrungen für die Baustelle versetzt, berichtet Cord Lüesse, Leiter der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück, auf Anfrage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/a-31-baustelle-bei-lathen-und-doerpen-liegt-im-zeitplan-243555.html