81-Jähriger nach Unfall auf A31 in Lebensgefahr

gn Emsbüren. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war der Mann mit einem Renault Kangoo auf der Autobahn in Richtung Oberhausen unterwegs. Nachdem er einen Sattelzug überholt hatte, verlor der Fahrer offensichtlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug fuhr über die Fahrstreifen nach rechts gegen die Seitenschutzplanke. Das Auto wurde über die Schutzplanke in den Seitenraum geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren geborgen werden. Der 81-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Meppen transportiert. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Autobahn in Richtung Süden musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/81-jaehriger-nach-unfall-auf-a31-in-lebensgefahr-202443.html